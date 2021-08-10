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Haberler İzmir Sokağa da çıkmayalım mı?

Sokağa da çıkmayalım mı?

Minibüste saçlarıyla oynayan kişiyi videoya çekerek sosyal medyada yayınlayan İzmirli genç kız, "Ben neden tacize uğramak zorundayım. Şoföre söyledim, yalnızca araçtan indirdi" diyerek sitem etti

Sokağa da çıkmayalım mı?

10.8.2021

İzmir'in Bornova ilçesinde genç bir kız, bindiği minibüste uğradığı tacizi cep telefonu ile videoya aldı. Arka koltukta oturan bir şahsın saçlarıyla oynadığı anları çeken genç kız, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Genç kız görüntüleri, "Ben neden sokağa çıkarken, gezerken, minibüste, durakta, takside, metroda herhangi bir yerde tacize uğruyorum? Herkes gibi bizim de hakkımız gezmek, dışarı çıkmak, toplu taşımayı kullanmak. Gördüğünüz gibi adam taciz ediyor ve ben şoföre söylediğimde yaptığı tek şey sadece arabadan indirmek oldu" notuyla yayınladı. Sosyal medyada dolaşan görüntülere tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, "yeter artık" sözleriyle kızgınlıklarını dile getirdi.

METİN BURMALI

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