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Haberler İzmir Vatandaştan ‘tarihi okulu yıkmayın’ çağrısı

Vatandaştan ‘tarihi okulu yıkmayın’ çağrısı

Vatandaştan ‘tarihi okulu yıkmayın’ çağrısı

10.8.2021

VATANDAŞ İHBAR HATTI : 0506 225 03 44

İzmir'in Konak ilçesinde oturan vatandaşlar, Necatibey Ortaokulu binasının yıkılacağını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, yetkililere 'Tarihi binayı yıkmayın' çağrısında bulundu.

GÜÇLENDİRME YAPILSIN
Temelleri 1927 yılında atılan ve 1929 yılında eğitim öğretime kazandırılan okulun 92 yıl boyunca yüzlerce mezun verdiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müzce 92 yıllık tarihi olan bu binanın incelenerek tescillenmesini ve yıkılmak yerine güçlendirme yapılarak yeniden eğitim öğretime kazandırılmasını istiyoruz" dedi. Cumhuriyet tarihinin ilk okullarından olan Necatibey Ortaokulu binasının 92 yıl boyunca yüzlerce mezun verdiğine de dikkat çeken vatandaşlar, "Binanın yeniden eğitim öğretime kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

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