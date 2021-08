Bozuk yolumuzu artık tamir edin

VATANDAŞ İHBAR HATTI- 0506 225 03 44

İzmir'in Bornova ilçesinde oturan vatandaşlar, sokaklarındaki köstebek yuvasına dönen yoldan şikayetçi oldu. Rögar kapağının etrafında yer alan çukurun yayalar ve buradan geçen araçlar için tehlike yarattığını söyleyen çevre sakinleri, "Yetkililerden bozuk yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.



KÖSTEBEK YUVASI

Mevlana Mahallesi Bornova Park Evleri'nin bulunduğu 1776/30 Sokak'taki parke taşı döşenmiş yolun zamanla köstebek yuvasına döndüğünü iddia eden vatandaşlar, sokaklarındaki çukurun bir an önce kapatılmasını istedi. Sokaktaki rögar kapağının etrafının kazıldıktan sonra toprakla örtüldüğünü, kazılan yere parke taşı döşenmediği için de zamanla çukurun derinleştiğini vurgulayan çevre sakinleri, hem yayalar hem de aracıyla geçenler için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Yetkililere seslenen vatandaşlar, "Bornova Belediyemizden sokağımızdaki çukurun artık kapatılmasını istiyoruz. Bu çukur derinleştikçe başımıza büyük iş açacak" diye konuştu.

FOTOĞRAF: ŞENOL KANTÜRK