İZMİR Bornova'da geçen yıl vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulunan Ceyda Yüksel'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Serkan D. hakkında 'kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Ceyda'nın babası Ahmet Yüksel, kızının Serkan D. tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
■ METİN BURMALI
Ceyda’nın katil zanlısı tutuklu yargılanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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