İkiçeşmelik’te trafik sabah-akşam felç!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen ve Mezarlıkbaşı olarak da adlandırılan Çankaya Katlı Otoparkı'na dönüşlerde İkiçeşmelik yokuşundaki trafiğin sıkıştığını belirten vatandaşlar, sıkışıklığın Eşrefpaşa Caddesi'ndeki spotçular yüzünden de yaşandığını iddia etti. Katlı otoparka dönen araçların uzun kuyruklar oluştuğunu, spotçular yüzünden de özellikle sabah ve akşam saatlerinde caddedeki şeritlerin teke düştüğünü ifade eden vatandaşlar yetkililerden acilen yardım istedi.



SPOTÇULAR DA TIKIYOR

Kent merkezine gelen sürücülerin Eşrefpaşa Caddesi'nden Konak'ın Namazgah Mahallesi 939 sokaktaki Çankaya Katlı Otoparkı'na doğru trafik ışıklarından dönmek isterken araç yoğunluğu oluşturduğuna dikkat çeken vatandaşlar, İkiçeşmelik'ten inip Çankaya yönüne gitmek isteyen araçların da uzun kuyruklara neden olduğunu öne sürdü. Katlı otoparka giren araçlar ilerleyemediği için yol ortasında kalıp Çankaya'ya gidecek araçların önünü kestiğini aktaran vatandaşlar, İkiçeşmelik ve Eşrefpaşa Caddesi'ndeki spotçuların, iki yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından kaldırılacağı sözü verilmesine rağmen kaldırılmadığını, sabah akşam yükleme yapmak için spotçuların önünde duran kamyonetlerin yolu tek şeride düşürdüğünü söyledi.