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Haberler İzmir İzmir’de yangınlara karşı özel müdürlük

İzmir’de yangınlara karşı özel müdürlük

İzmir’de yangınlara karşı özel müdürlük

11.8.2021

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye'yi sarsan yangınlar üzerine harekete geçti. Meclis, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü kurulmasını oybirliğiyle kabul etti. Kurulacak müdürlük bünyesinde kent genelinde olası yangın riskleri araştırılacak, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde doğru ve başarılı bir müdahale için profesyonel ekip oluşturulacak ve yangına müdahale noktaları kurulacak.
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