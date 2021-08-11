Madem kazdınız neden asfalt dökmediniz

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde kazıldıktan sonra onarılmayan yolu gören vatandaşlar isyan etti. Altyapı çalışması için kazılan yolun bozuk halde bırakıldığını belirten çevre sakinleri, "Belediye ekipleri yolu bir güzel kazdı, ondan sonra üzerini toprakla örtüp gitti. Kazıldıktan sonra yolumuz neden tamir edilmedi?" diye sordu.



BÖYLE BIRAKIP GİTTİLER

Mansuroğlu Mahallesi 286/3 Sokak'taki yol altyapı çalışmaları nedeniyle bir süre önce belediye ekipleri tarafından kazıldı. Kazı çalışmaları bittikten sonra, kazılı alanın üzeri toprakla örtüldü ancak üzerinden aylar geçmesine rağmen kazılan yol eski haline getirilmedi. Yolun halen bozuk olduğunu gören ve yolun neden hala onarılmadığını soran vatandaşlar, "Buraları kazıp, asfaltlamadan gittiler, kaderine terk ettiler. Bu yol daha ne kadar bu halde kalacak? Yolumuzun asfaltlanarak eski haline getirilmesini bekliyoruz" dedi.