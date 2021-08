AK Partili Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanları ile buluştu

AK Parti'nin 20. yılını geride bırakmaya hazırlandığını belirten Başkan Sürekli, "İlk andan itibaren sokakta olan, siyaseti de hizmeti de milletle birlikte üreten bir partinin fertleriyiz. Kırk yılda bir saha çıkanlardan en büyük farkımız bu. Biz 20 yıldır sahadayız. İzmir'in her yerindeki sorun beni, ilçelerinizdeki her sorun sizi ilgilendiriyor. Çözüm odaklı çalışmaya devam" diye konuştu.



AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ilçe başkanları toplantısını yoğun bir gündemle gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Teşkilatının gönül seferberliği, eş zamanlı ziyaretler ve karınca modeli çalışmaları ile örnek olduğunu vurgulayarak, ilçe başkanlarına teşekkür etti.





Sürekli, "Yeni üye hedeflerini aşan, rekora koşan ilçe teşkilatlarımız var. İki ayda 35 bin, bir yılda 100 bine yakın hemşerimiz aramıza katıldı. Motivasyonumuzu daha da artıracağız. Halkımız, yaptıklarımızı görüyor. Yaşanan her küresel krizde; kim ne derse desin, halkımız bizi çözüm odağı olarak görüyor. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Tartışmasız gücü ve kararlılığıyla her şartta hedefe yürüyen bir dünya liderine sahibiz. Ona layık, ülkemize ve şehrimize layık dava insanları olarak, gecemizi gündüzümüze katarak, yolumuza devam edeceğiz. Kuruluş yıl dönümümüzde, Cumhurbaşkanımızın video konferans katılımıyla, 81 ilde, eş zamanlı danışma meclisi toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bu da yeni bir milat olacak" dedi.



"SANDIĞA GİTMEYE 2 YILDAN AZ BİR ZAMAN KALDI"

İlçe Başkanlarına, "İzmir'in her noktasındaki sorun beni, ilçelerinizdeki de sizi ilgilendiriyor. Çözüm odaklı çalışacağız" mesajı veren İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Ana muhalefet erken seçim hayalinden uyandı. Sandığa gitmeye 2 yıldan az bir zaman kaldı. Milletimize dokunmaya, üretmeye yerelde de etkin ve yerinde bir muhalefet yapmaya devam edeceğiz. Karşımızdakinin kötü üslubuna teslim olmadan, siyasi ahlakımızı ve dilimizi koruyarak vatandaşımızın yerel hizmet hakkını savunacağız. Hükümetimizin yatırımlarını anlatacağız. Su, trafik, alt yapı gibi en temel sorunların çözümünde kötü bir sınav veren CHP'li yerel idare, çıkmaza sürüklendikçe okunu bize çeviriyor. Biz işimize bakacağız. Dereler kan ağlıyor, ıslah yöntemleri dahi yanlış. İzmir'de koku dinmiyor. İzmir'in su sorunu için Gördes Barajı'nı devreye soktuk. Sıra Rahmanlar Barajı'nda. İnşallah kısa süre sonra, Rahmanlar Barajı da bölgeye su veremeye başlayacak" diye konuştu.



AK Parti İzmir teşkilatlarının yaşanan yangın felaketlerinde seferber olduğunu söyleyen Başkan Sürekli, konuya ilişkin şunları söyledi:

"İzmir milletvekillerimiz, orman yangınlarını söndürme, bölge halkına yardım konusunda önemli roller oynadılar. İl yönetimi, ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak yangın mağduru olan bölgelere gittik. Gerçekten acı bir tablo, çok üzücü; ancak, şükür ki sona gelindi. Şimdi hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Bu konudaki destek ve çalışmalarımız devam ediyor. İlçe başkanlıklarımızın katkısı büyük. Yardımlarımız sürüyor. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. İstisnasız ve cansiperane bir dayanışma, yardımlaşma örneği sergilediniz."