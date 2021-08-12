Belediyeye ait arsa ihale yoluyla satışa çıkarıldı

Belediyeye ait arsa ihale yoluyla satılacaktır. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Foça Belediye Başkanlığı'nda ait arsa ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da belirtildi.
Belediyeye ait arsa ihale yoluyla satılacaktır. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
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