Emniyet şeridindeki TIR’a TIR çarptı

İzmir Bornova'da emniyet şeridinde duran mermer yüklü TIR, arkadan bir TIR'ın çarpmasıyla şarampole devrildi. Kazada iki TIR'da bulunan 3 kişi yaralandı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza, 05.30'da İzmir Çevreyolu 2. Sanayi yol ayrımında yaşandı. Mermer yüklü 35 HD 542 plakalı TIR ile Bornova yönünden Karşıyaka'ya doğru giden Osman Erol, yol ayrımını geçtikten sonra aracını emniyet şeridine park etti.

UÇURUMA DÜŞTÜ

TIR'dan inen Erol, aynı yöne giden Halil Akbulut'un yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ı yol sormak için emniyet şeridinde durdurdu. Akbulut'un TIR'ına binen Erol, gidecekleri güzergah hakkında konuşurken, Veli Gökdemir idaresindeki 32 LZ 601 plakalı TIR, emniyet şeridindeki Akbulut idaresindeki TIR'a çarptı. Kazada, Veli Gökdemir, Halil Akbulut ve Osman Erol bulundukları TIR'larda sıkıştı. AKS ekipleri, TIR'larda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ambulanslara Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Gökdemir ve Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu, Erol'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.