‘İnsanlarımızı kredi ile uğraştırmayın’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın en önemli gündem maddesi orman yangınları oldu. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ciğerlerinin yanmasına neden olan yangınlara müdahale ile ilgili atılan adımları anlattı. MYK üyeleri de bölgeye yaptıkları ziyaretlerde gördüklerini, önerilerini paylaştı.



'BENİM TRAKTÖRÜM ESKİYDİ'

Toplantıda yangın bölgelerine yaptığı ziyaret sırasında yaşadığı ve kendisini duygulandıran bir olayı da paylaşan Erdoğan, temasları sırasında yangında evinin önündeki hem araba hem de traktörünü kaybeden iki çiftçi ile de sohbet ettiğini belirterek, şöyle dedi: "Traktör ve araçlarını kaybeden vatandaşlarımız için hemen traktör fabrikası sahibi bir iş adamını arayarak vatandaşlarımıza traktör göndermesini istedik. Kendisine sıfır traktör geleceğini öğrenen vatandaşımız, 'Benim traktörüm eskiydi, siz bana sıfır veriyorsunuz. Ben bunu kabul edemem' dedi. Ben de alması konusunda ısrar ettim. Bir süre direndi."





'TEK KURUŞ ALMADAN YAPIN'

Olayı anlattıktan sonra "İşte bizim insanımız böyle" diyen Erdoğan, "Böyle insanları kredi ile falan uğraştırmayın. TOKİ 'peşinat istiyor' deniyor. Tek kuruş almadan evlerini yapıp bir yıl içinde teslim edin" talimatı verdi. Erdoğan, hayvanlar konusundaki kayıpların da bir an önce giderilmesini istedi. Bazı MYK üyeleri de, "Hayvancılık Türkiye'de geriledi. Para yerine hayvan verilmesi daha doğru olabilir. Böylece paranın farklı alanda kullanılmasını da önlemiş oluruz" dedi. Yangın bölgesinde 20 civarında AK Partili milletvekilinin bulunduğu bilgisinin paylaşılması üzerine Erdoğan, "Bu yetersiz. Hemen çok daha fazla milletvekilini görevlendirin yangın bölgelerine gidip vatandaşı dinlesinler" talimatı verdi.



■ ZÜBEYDE YALÇIN