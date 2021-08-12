  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 uyuşturucu hap bulundu. Ekipler, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
İHA

12.08.2021, 11:27

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki Akalan Gişeleri'nde bir kamyonu durdurdu.

Narkotik köpek "Dino"nun da katıldığı aramada, şoför kabininde kutu içerisinde 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.