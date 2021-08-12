Haberler İzmir İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 uyuşturucu hap bulundu. Ekipler, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.