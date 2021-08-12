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Haberler İzmir İzmir'den Japonya’ya uzanan başarı

İzmir'den Japonya’ya uzanan başarı

İzmir'den Japonya’ya uzanan başarı

12.8.2021

YAŞAR Üniversitesi'ni 2015 yılında birincilikle bitiren Özge Canbul, Fulbright Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tamamladığı yüksek lisansının ardından Japonya Devlet Bursu MEXT'i kazanarak kabul edildiği Hokkaido Üniversitesi'nde doktorasını sürdürüyor
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