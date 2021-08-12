YAŞAR Üniversitesi'ni 2015 yılında birincilikle bitiren Özge Canbul, Fulbright Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tamamladığı yüksek lisansının ardından Japonya Devlet Bursu MEXT'i kazanarak kabul edildiği Hokkaido Üniversitesi'nde doktorasını sürdürüyor
İzmir'den Japonya’ya uzanan başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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