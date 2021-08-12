Maaşı alanlar huzura erdi

İzmir'de Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın göreve gelir gelmez kendisine belediye şirketinden ikinci maaş bağlamasıyla yaşanan skandalın çok daha büyüğü bu kez Torbalı'da patladı. İlçede eski Başkan İsmail Uygur'un yaşamını yitirmesinin ardından tartışmalı bir seçimle göreve gelen CHP'li Mithat Tekin, kendisi ve CHP'li Meclis Üyeleri Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun ve Savaş Benli'yi Belediye Personel A.Ş. şirketine yönetici yaparak maaş bağladı. Tekin'in kendisine ve 4 meclis üyesine bağladığı ücret miktarının 8 bin 900 lira civarında olduğu belirtildi. Tekin'in başkanlık maaşının ise, 15 bin liranın üzerinde olduğu öğrenildi.





SEÇİM ÖNLEMİ OLARAK MI?

Torbalı'da eski Başkan İsmail Uygur'un vefatının ardından Nisan ayı sonunda Meclis üyeleri arasında yapılan seçimde vekili Mithat Tekin başkan seçildi. Bazı CHP'li üyelerin oylarını fotoğraflayıp parti içinde kurulan whatsapp grubunda paylaşmasının ardından tartışmalar çıktı. AK Parti de seçimin iptali için yargıya başvurdu. Bu süreçte mahkemeden seçimin tekrarlanabileceği yönünde karar çıkabileceği konuşuluyordu. CHP, bu nedenle Torbalı'daki kendi meclis üyelerini yakın markaja aldı. Çünkü, Menemen'de olduğu gibi olası bir seçim tekrarında fire vermek ve belediye başkanlığını AK Parti'ye kaptırmaktan çekiniyorlardı.



TEKİN: BU MAAŞ DEĞİL

İşte bu süreçte 31 Mayıs 2021 günü yapılan Torbalı Belediyesi Personel Özel Güvenlik, Gıda, İnşaat Temizlik, Peyzaj, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nda Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Mithat Tekin'den skandal bir hamle geldi. Tekin, kendisini şirkete yönetim kurulu başkanı yaparken CHP'li Meclis üyeleri Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun ve Savaş Benli'yi de yönetim kurulu üyeliğine getirdi. Bu durum şirketin ticaret sicil kayıtlarına da işlenirken Tekin ve 4 meclis üyesinin bu görev nedeniyle ücret aldıkları da ortaya çıktı. 5 isme, 8 bin 900 lira civarında maaş verildiği kaydedilirken Yeni Asır'ın görüştüğü Tekin, atamaları doğruladı. Aldıkları paranın maaş değil huzur hakkı olduğunu söyleyen Tekin, aldıkları paranın 8 bin 900 liradan daha düşük olduğunu savunmasına rağmen "Ne kadar para alıyorsunuz?" ve "Bu yaptığınız etik mi?" sorularını cevapsız bırakırken, "Bu uygulama bizden önce başlamış. Biz de devam ettiriyoruz" demekle yetindi.

'VİCDANLARI NASIL KABUL EDİYOR?'

Skandalı ortaya çıkaran Meclis AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, bu isimleri meclis üyeliğinden istifaya çağırdı. Başkan Tekin'in yönetim kurulu üyeliği dağıtarak olası bir seçim tekrarında AK Parti'ye karşı CHP'li meclis üyelerinden fire vermemeyi amaçladığını ifade eden Çağlar, "31 Mart 2019'da CHP seçimi kazanınca belediyedeki 400 kişiyi bankamatikçi suçlamasıyla işten attılar. Şimdi bunu vicdanları nasıl kabul ediyor?" dedi. Çağlar, şöyle devam etti: "Mecliste uyardım 'Hata yapıyorsunuz dedim ama geri adım atmadılar." AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın da, "Bu siyasi rüşvettir" diye konuştu.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

15 bin liranın üzerinde maaş almasına rağmen kendisi ve 4 meclis üyesine belediye şirketinden ikinci maaş bağlaması hem İzmir siyasetinde hem de ilçede gündeme bomba gibi düştü. Her fırsatta liyakatten bahseden Kılıçdaroğlu'nun göstereceği tavır merak ediliyor.

ERHAN GÜLENÇ