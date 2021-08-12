  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ödemiş'te traktörün ezdiği bebek öldü

Ödemiş'te traktörün ezdiği bebek öldü

12.8.2021

İZMİR Ödemiş'te traktörün çarptığı bebek hayatını kaybetti. Emirli mahallesindeki çiftlikte İ.K'nin (40) kullandığı 35 BC 227 plakalı arkasında yem karma makinesi bulunan traktör, geri manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Himeydi'ye çarptı. Sağlık ekipleri, minik Himeydi'nin olay yerinde öldüğünü belirlerken, sürücü İ.K. jandarma tarafından yakalandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ödemiş'te traktörün ezdiği bebek öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.