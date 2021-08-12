Ödemiş'te traktörün ezdiği bebek öldü

İZMİR Ödemiş'te traktörün çarptığı bebek hayatını kaybetti. Emirli mahallesindeki çiftlikte İ.K'nin (40) kullandığı 35 BC 227 plakalı arkasında yem karma makinesi bulunan traktör, geri manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Himeydi'ye çarptı. Sağlık ekipleri, minik Himeydi'nin olay yerinde öldüğünü belirlerken, sürücü İ.K. jandarma tarafından yakalandı.
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