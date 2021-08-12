Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.
UÇAKLAR BÖLGEYE GİDECEK
Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi.
Alevler, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi yönüne ilerlerken, havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor.
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