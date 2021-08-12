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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Son dakika... İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi.

DHA

12.08.2021, 16:08 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 16:29

Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.

UÇAKLAR BÖLGEYE GİDECEK

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi.

Alevler, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi yönüne ilerlerken, havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor.

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