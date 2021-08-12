Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Son dakika... İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi.