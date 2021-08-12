Urla ve Seferihisar’da 51 göçmen yakalandı

İZMİR Seferihisar'da yurda kaçak olarak giren 51 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Seferihisar tatbikat alanı bölgesindeki 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti uyruklunun ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Urla'da da 2 araçtaki 23 yabancı uyruklunun gözaltına alındığı açıklandı.

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