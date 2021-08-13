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Haberler İzmir Büyükşehir binası ile ilgili kararı ‘danışma kurulu’ verecek

Büyükşehir binası ile ilgili kararı ‘danışma kurulu’ verecek

Büyükşehir binası ile ilgili kararı ‘danışma kurulu’ verecek

13.8.2021

İZMIR'DE 30 Ekim depreminde orta hasar alan ve yıkılması uygun görülen Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile ilgili kararı, danışma kurulu verecek. Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Uzmanlardan oluşacak bir danışma kurulunun yönlendirmesine göre süreç devam edecek" dedi.
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