Büyükşehir binası kararını ‘Danışma Kurulu’ verecek

İZMIR'de 30 Ekim depreminde orta hasar alan ve yıkılması uygun görülen Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile ilgili kararı, danışma kurulu verecek. Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Uzmanlardan oluşacak bir danışma kurulunun yönlendirmesine göre süreç devam edecek" dedi. Depremin ardından imzalanan protokol kapsamında İTÜ eski öğretim üyesi Dr. Barış Erkuş bir sunum yapmıştı. Erkuş, yapı için günlendirmenin uygun olmayacağının altını çizmiş ve yıkım önerisinde bulunmuştu. Erkuş'un açıkladığı rapor hakkında kesin bir sonuç olmadığı iddiaları gündeme gelirken, Ağustos ayı olağan Meclis oturumunda da konu yeniden meclis gündemine geldi. Özuslu "İki blokla ilgili yıkılması kanaati var. Diğer blokların güçlendirilebileceği ancak bunun maliyetini yeniden yapımının çok çok üstünde olacağına belirtiliyor. Binamızın yıkılarak sonrasında nasıl bir bina olacağı da bu heyetin vereceği kararla ortaya çıkacak" dedi.

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