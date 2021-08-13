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Haberler İzmir İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.08.2021, 23:25

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 3 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 3 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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