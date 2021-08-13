Sancar Maruflu entübe edildi

İzmir'in simge isimlerinden Sancar Maruflu kalp ve solunum yetmezliğine bağlı problemler sebebiyle kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Maruflu'un sağlığına kavuşması için sağlık çalışanları yoğun çaba gösterirken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu önceki günlerde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle Eşrefpaşa Hastanesi'ne kaldırıldı.

ENFEKSİYON ARTTI

Hastalıklara bağlı problemler nedeniyle vücudundaki enfeksiyon seviyesinin arttığı öğrenilen Maruflu, Eşrefpaşa Hastanesi'nden Can Hastanesi'ne sevk edildi. Maruflu'nun burada entübe edildiği öğrenildi. Yeni Asır'a babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren Cevat Ziya Maruflu, "Bir haftadır tedavi görüyordu. Evde fenalaşmıştı. Enfeksiyon kana bulaşmış. Bir de diğer sorunlar ortaya çıktı. Kalp yetmezliği ve solunum yetmezliğine bağlı sıkıntılar nedeniyle Eşrefpaşa Hastanesi'ne kaldırdık. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

MERT ALPDÜNDAR