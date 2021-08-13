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Haberler İzmir Sıcaklar devam edecek

Sıcaklar devam edecek

Sıcaklar devam edecek

13.8.2021

KASTAMONU, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili devletin tüm birimleri alarma geçerken, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde önümüzdeki 10 gün içinde yağış beklenmediği öğrenildi.

Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, yapılan tahmin çalışmaları kapsamında önümüzdeki 10 gün içinde herhangi bir yağış beklemediklerini söyledi. Öztürk, "Yapılan çalışmalarda bu ayın sonuna kadar yağış gözlemlenmiyor. İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde sıcaklar sürecek. Ortalama 33 ile 40 derece arasında inişli çıkışlı olarak devam edecek" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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