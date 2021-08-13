Trafik sorununa çözüm getirmeyen Soyer’e kendi partisinden de tepki geldi

Konak Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur, İzmir'deki trafik sorunun arttığını belirtirken Büyükşehir Belediyesi'ni de "Kent trafiğinin artmasının nedenlerinden bir tanesi araç sayısını artması. Araç sayısı artar yol aynı kalırsa bu sorun devam edecektir" sözleriyle üstü kapalı olarak eleştirdi.

YETKİ BÜYÜKŞEHİR'DE

Trafik konusunda yetki ve sorumluluğun Büyükşehir'de olduğuna dikkat çeken Batur, "Kentte 17 günlük kapanma süreci yaşandı ve sonrasında trafiğin vasfı değişti. Her zaman kalabalık olmayan caddelerde bile trafik sorunu olmaya başladı. Özellikle vatandaşların pandemi sürecindeki çekincesinden dolayı toplu ulaşım ağını kullanmaması, tek kişilik araçlarda gidip gelmesi bayağı bir sıkıntı yaşattı. Geçit sayısına baktığınızda 2 kat arttığını görüyorsunuz" dedi.

'BİR SERZENİŞ VAR'

Bir diğer konunun da Gümrük'teki en büyük sıkıntının, İZSU tarafından yapılan çalışma olduğunu aktaran Batur, şunları söyledi: "O çalışmaya başlayınca tarihi kalıntılar bulundu. Müze tarafından incelenmesi, kurul tarafından değerlendirilmesi 1 aydan fazla sürdü. Geçtiğimiz hafta içinde toparlandı, önümüzdeki günlerde çalışacak. Oradaki sıkıntı bitecek ancak kentin genelinde bir serzeniş var. Alt ve üstgeçitlerle ilgili projeler hazırlandığı söylendi. Kentin giriş noktası olan Üçkuyular, bir altgeçit bir de üstgeçit istiyor. Demiryollarının önünden geçecek bir tüpgeçit mutlaka yapılmalı. Kent trafiğinin artmasının nedenlerinden bir tanesi araç sayısını artması. Araç sayısı artar, yol aynı kalırsa, bu sorun devam edecektir. Trafik ekiplerinin de olayın içine girmesi lazım."

DERVİŞOĞLU: İZMİR DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR

TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da, partisi tarafından düzenlenen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in performansını eleştirdi. Dervişoğlu, "İzmir büyük bir metropol kent. Büyük sorunlar ile baş etmek zorunda olan bir kent. Soyer'in görev süresi 3 yıla gidiyor. İzmir uzun süredir Soyer'in mensup olduğu parti tarafından yönetiliyor. Daha önemli adımlar bekliyoruz. Trafik sorunu var mesela bunun çözülebilmesi için ortak aklın hayata geçirilmesi lazım. Kentte yaşayanların da buna katkısı gerekiyor. İzmir bazı adımların atılmasında kendi kendisi ile mahkemeleşir bir halde. Bu nedenle projelerin ortak akılla hayata geçirilmesi lazım. Çünkü İzmir halkı daha fazlasını hak ediyor" ifadelerini kullandı.