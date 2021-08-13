TÜİK açıkladı! İzmir'de konut satışlarında son durum

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.



İZMİR'DE BİN 517 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 oranında azalarak bin 517 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 26,2 oldu.







İlk satışlarda İstanbul 4 bin 854 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 230 konut satışı ile Ankara ve bin 517 konut satışı ile İzmir izledi.



İZMİR'DE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 4 BİN 265 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,5 oranında azalarak 4 bin 265 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikince el konut satışlarının payı yüzde 73,8 oldu.



İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 30 konut satışı ve yüzde 18,7 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 74,3 oldu.İkinci el konut satışlarında Ankara 8 bin 375 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 265 konut satışı ile İzmir izledi.





İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,8 oranında azalarak bin 290 olarak gerçekleşti. İzmir'de temmuz ayında satışı yapılan konutların yüzde 22,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 17,2'sini ilk satış, yüzde 82,8'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.



İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve yüzde 21,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.



KONUT SATIŞLARINDA BUCA BİRİNCİ

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 temmuz ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2021 Temmuz ayında Buca'da 621 konut satılırken, Buca'yı 539 konut satışı ile Karşıyaka, 501 konut satışı ile Torbalı, 431 konut satışı ile Menemen, 407 konut satışı ile Karabağlar, 337 konut satışı ile Bornova, 335 satışı ile Konak, 322 konut satışı ile Çiğli ve 187 konut satışı ile Bayraklı takip etti.