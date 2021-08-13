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Haberler İzmir Uyuşturucu hapları ‘Dino’ buldu

Uyuşturucu hapları ‘Dino’ buldu

Uyuşturucu hapları ‘Dino’ buldu

13.8.2021

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde Narkotik köpeği Dino'nun da katılımıyla polis ekiplerince otoyol gişelerinde bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir kamyonda uyuşturucu hap taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinde durdurulan kamyonda Narkotik köpeği Dino'nun yaptığı aramada, araç içinde 10 bin 500 adet ekstasy olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.
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