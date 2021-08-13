İZMIR'IN Menemen ilçesinde, makilik alandaki yangından etkilenen 3 kaplumbağa, Seyrek Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alındı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Tedavisini yaptığımız can dostlarımızı birkaç gün kontrol altında tuttuktan sonra doğaya salacağız. Belediye ve veteriner personelimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Yangın mağduru kaplumbağalar hızla iyileşiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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