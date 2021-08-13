MENEMEN'DE makilik alandaki yangından etkilenen 3 kaplumbağa, Seyrek Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alındı. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Tedavisini yaptığımız can dostlarımızı birkaç gün kontrol altında tuttuktan sonra doğaya salacağız. Belediye ve veteriner personelimize teşekkür ediyorum" dedi
Yangın mağduru kaplumbağalar hızla iyileşiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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