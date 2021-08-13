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Haberler İzmir Yangın mağduru kaplumbağalar hızla iyileşiyor

Yangın mağduru kaplumbağalar hızla iyileşiyor

Yangın mağduru kaplumbağalar hızla iyileşiyor

13.8.2021

MENEMEN'DE makilik alandaki yangından etkilenen 3 kaplumbağa, Seyrek Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alındı. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Tedavisini yaptığımız can dostlarımızı birkaç gün kontrol altında tuttuktan sonra doğaya salacağız. Belediye ve veteriner personelimize teşekkür ediyorum" dedi
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