Ege’nin Kovid 19 tablosu gururlandırdı

Sağlık Bakanlığı'nın 31 Temmuz-6 Ağustos'u kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 71'e yükseldi. En az vakanın görüldüğü iller arasında İzmir, Muğla, Aydın, Manisa ve Antalya yer aldı. Bu illeri, Uşak, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Tekirdağ izledi. Her 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısı Muğla'da 57.26, Antalya'da 59.61, İzmir'de 65.85, Aydın'da 68.9, Manisa'da 75.57, Uşak'ta 82.8, Balıkesir'de 88.47 oldu.



EN FAZLA SİİRT'TE

Vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 24-30 Temmuz'da 54 idi. Ülke genelinde, 100 bin nüfustaki vaka sayısının en fazla olduğu il 977.4 ile Siirt oldu. Siirt'in ardından her 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısı Diyarbakır'da 786.29, Bingöl'de 618.02, Batman'da 557.11, Bitlis'te 524.39, Rize'de 503.27, Mardin 430.81, Ağrı 375.34, Konya'da 363.31, Muş'ta 351.96, Elazığ'da 331.16, ve Ordu'da 306.18 oldu.



■ METİN BURMALI

DİĞER