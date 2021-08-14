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İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında

İzmir’in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 14 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında
İHA

14.08.2021, 22:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021, 22:56

Yangın, saat 07.30 sıralarında Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine ilk etapta bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi.

Alevlerin gün içerişinde kısmen kontrol altına alınmasının ardından bölgede 2 helikopter ve 10 arazöz ile çalışmalara devam edildi. Hava kararmadan helikopter sayısı tekrardan 3'e çıkarılırken, karadan da 8 arazöz ile rüzgarın etkisiyle zaman zaman parlayan alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

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Havanın kararmasıyla karadan devam edilen müdahalede, alevler yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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