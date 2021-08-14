İzmir’de Halit Ziya Bulvarı trafiğe açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla Halit Ziya Bulvarı'nda başlattığı çalışmaları tamamladı. Bulvar, asfaltlama çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ekipler Halit Ziya Bulvarı'nda yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yeniledi. Yolu trafiğe açmak için gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, beton imalatının ardından asfaltlama çalışmalarını bitirdi. Tretuvar imalatlarının ise ay sonunda tamamlanacağı açıklandı.

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