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Haberler İzmir Batı illeri ‘mavi’ye büründü

Batı illeri ‘mavi’ye büründü

Batı illeri ‘mavi’ye büründü

15.8.2021

KOVİD-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75'lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.



"TEK HEDEF OLMALI"
SALGINLA mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğine işaret eden Şener, "Tüm Ege Bölgesi'nin mavi olması, önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında düşüşlere yansıyacaktır. Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük sıçramaların önüne geçecektir" dedi. Hemen her ilinde bir yükseköğretim kurumu olan Ege'de bu durumun önemine dikkat çeken Şener, "Bu salgın sürecinde çok net bir şekilde gördük ki, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşılama perspektifi, sağlık çalışanlarının fedakar ve özverili bir şekilde, gece gündüz çalışmalarıyla tüm illerimizi maviye çevirmenin tek önemli hedefimiz

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