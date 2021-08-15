Büyükşehir Meclisi’nde Arkas gerilimi yaşandı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı oturumuna Torbalı ilçesinde Kuşçuburun Mahallesi sınırları içerisindeki bir parsele Arkas tarafından yapılmak istenen proje tartışmaları damga vurdu. Arkas'a ait iki parselde plan değişikliği yapılması önerisi AK Parti ve CHP arasında tartışmalara neden oldu. AK Partili Meclis üyeleri imar konularında alınan kararda kişilere ve isimlere göre farklı uygulamalar yapıldığını iddiasında bulunurken, CHP'li üyeler ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

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