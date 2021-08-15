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Haberler İzmir Çeşme'de orman yangını tamamen kontrol altında

Çeşme'de orman yangını tamamen kontrol altında

İzmir'in Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerinde saat 07.30 sıralarında çıkan orman yangını, 14 saatlik müdahale sonucunda tamamen kontrol altına alındı.

Çeşme'de orman yangını tamamen kontrol altında
AA

15.08.2021, 09:05

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

EKİPLER SÖNDÜRDÜ

Karareis mevkisindeki makilik ve bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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