Çeşme'de orman yangını tamamen kontrol altında

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

EKİPLER SÖNDÜRDÜ

Karareis mevkisindeki makilik ve bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de bir yangın daha! Bergama'da alevler kontrol altında

İzmir'de art arda yangınlar! Menderes'teki yangın kontrol altında