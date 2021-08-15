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Haberler İzmir 'İzmir Baba' Sancar Maruflu yaşamını yitirdi

'İzmir Baba' Sancar Maruflu yaşamını yitirdi

'İzmir Baba' lakabıyla tanınan Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Maruflu'nun ölüm haberi İzmirlileri yasa boğdu.

'İzmir Baba' Sancar Maruflu yaşamını yitirdi

16.08.2021, 00:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021, 00:54

'İzmir Baba' lakabıyla tanınan Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Maruflu'un ölümü, kentte büyük üzüntü yarattı.

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle daha önce Eşrefpaşa Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastalıklara bağlı problemler nedeniyle vücudundaki enfeksiyon seviyesinin arttığı öğrenilen Maruflu, Özel Can Hastanesi'ne sevk edildi. Burada entübe edilen Maruflu'dan acı haber bu akşam geldi. Maruflu, kalp ve solunum yetmezliğine bağlı problemler nedeniyle hayatını kaybetti.

Sancar Maruflu entübe edildi

SANCAR MARUFLU KİMDİR?

Sancar Maruflu 7 Ağustos 1950 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. 15 Ağustos 2021 yine Karşıyaka, İzmir'de hayatını kaybetti. belediyeci, girişimci, ve bir halkla ilişkiler uzmanıdır. Kırım kökenli Marufoğulları ailesindendir.

İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyet görevleri nedeniyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tamamladı. Özel Erdem Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden lisans, Ankara Üniversitesi S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan yüksek lisans diploması aldı. Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde stratejik iletişim uzmanlığı unvanı kazanan Maruflu, çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık, yöneticilik, imtiyaz sahipliği, genel yönetmenlik yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı ve yardımcılığı, Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü üstlendi. Yaşar Holding'de de çalışan Maruflu, 1983'te Hisdaş Medyapol'ü kurdu. Bu şirketle Hakkâri'den Edirne'ye devlet törenleri hazırladı.

İzmir'i Sevenler Platformu, Ulusal Birlik Platformu, Ege Kültür Platformu Genel Başkanı olan Maruflu, Karşıyaka Rotary Kulübü'nün de kurucularından. 2001 de "Son on yılın en başarılı iletişimcisi", 2003'te "Son on yılın en başarılı sivil toplum lideri" seçildi.

İzsev çatısı altında Dario Moreno gibi, Tanju Okan gibi İzmir'in ölmüş değerli insanlarıyla ilgili yaptığı anmalar ve ödül törenleri, görülmeye değer vefa örnekleridir. Bu kişilerle ilgili geniş bir fotoğraf, kartpostal, gazete, kitap, kupür, obje ve belge arşivine sahiptir ve tabii ki onlardan da çok, anıları olduğunu aktarır.

15 Ağustos 2021'de kaldırıldığı Eşrefpaşa Hastanesi'nde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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