İzmir’deki AFAD gönüllüsü 26 binin üstünde

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 8 binden 26 bin 732'ye yükseldi. Programa katılan her yaş ve meslek grubundan İzmirliler önce afetlerle ilgili temel kavramlar, yangın, tahliye ve ilk yardım konularında çevrim içi eğitim aldı. İlk adımın ardından İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Bornova'daki eğitim alanına 20-30'ar kişilik gruplar halinde çağrılan gönüllüler, 2 haftalık hafif arama kurtarma eğitiminden geçiyor. Türkiye'de farklı tarihlerde meydana gelen afetlerde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan 67 yaşındaki Mehmet Turgay Nalbant, insan kurtarmanın bir yaşı olmadığını belirterek, gönüllü sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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