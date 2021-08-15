  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’deki AFAD gönüllüsü 26 binin üstünde

İzmir’deki AFAD gönüllüsü 26 binin üstünde

İzmir’deki AFAD gönüllüsü 26 binin üstünde

15.8.2021

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 8 binden 26 bin 732'ye yükseldi. Programa katılan her yaş ve meslek grubundan İzmirliler önce afetlerle ilgili temel kavramlar, yangın, tahliye ve ilk yardım konularında çevrim içi eğitim aldı. İlk adımın ardından İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Bornova'daki eğitim alanına 20-30'ar kişilik gruplar halinde çağrılan gönüllüler, 2 haftalık hafif arama kurtarma eğitiminden geçiyor. Türkiye'de farklı tarihlerde meydana gelen afetlerde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan 67 yaşındaki Mehmet Turgay Nalbant, insan kurtarmanın bir yaşı olmadığını belirterek, gönüllü sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’deki AFAD gönüllüsü 26 binin üstünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.