Kayıp kadının eşinden şantaj ve tehdit iddiası

İzmir'in Bayındır ilçesinde iki çocuk annesi 45 yaşındaki Filiz Özyürek'ten dört aydır haber alınamıyor. Bayındır Belediyesi'nden emekli İbrahim Özyürek, eşinin hayatından endişe duyduğunu belirterek şantaj ve tehdit yoluyla zorla tutulduğunu ileri sürdü. Polis, İbrahim Özyürek'in iddiası sonrası genç kadını bulmak için çalışma başlattı. Biri 24, diğeri 25 yaşında iki çocuk annesi Filiz Özyürek, bir süre önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Cep telefonları kapalı olan Özyürek'in eşi, polise giderek eşinin Haziran ayından itibaren kayıp olduğunu belirterek yardım istedi. Özyürek, eşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi ya da kişiler tarafından şantaj ve tehdit yoluyla kandılarak kaçırıldığını iddia etti. Özyürek'i bulmak için Bergama'da bir adrese yapılan baskından da sonuç alınamadı.



"SESİNİ DUYSAK YETER"

İbrahim Özyürek, "Eşimin bugüne kadar hiçbir şekilde ortadan kaybolma ya da evi terk etme gibi bir olayı olmadı. Yaşıyorsa da bilelim, sesini duyalım yeter. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.



■ FATİH ŞENDİL

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