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Haberler İzmir Tramvay hattı Örnekköy’e uzayacak

Tramvay hattı Örnekköy’e uzayacak

Tramvay hattı Örnekköy’e uzayacak

15.8.2021

İzmir'de, Örnekköy-Y.Girne arasında hizmet verecek 5 kilometrelik tramvay hattının proje ihalesi 20 Ağustos'ta yapılacak. 414 milyon liralık yatırımla Çiğli Tramvayı'nın yapımını sürdüren ve hattı 2022 sonunda hizmete almayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy tramvay hattının mühendislik ve mimarlık projeleri hizmetlerinin elde edilmesi ve ÇED raporunun alınması için 20 Ağustos'ta ihaleye çıkacak. Bayraklı, Karşıyaka Örnekköy, İmbatlı, Postacılar mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak hat, Kuzey İZBAN, Karşıyaka Tramvayı ve vapur iskeleleri arasında entegrasyonu sağlayacak.
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