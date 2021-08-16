5 katlı binada tek başına!

İzmirli gayrimenkul danışmanı Hülya Özkan, ofisinin bulunduğu 5 katlı iş hanında mülk sahibi tarafından bir saat kilitli tutulduğunu söyleyerek, şikayetçi oldu. Çiğli'de bir iş hanında kabusu yaşayan Özkan, "Ofis kiraladığım binada benden başka kiracı yoktu. Hatta mülk sahibi, binadaki diğer ofisleri de benim kiralamamı istedi. Ancak bir yıllık kontratım olmasına rağmen, taşınmamın üzerinden 8 ay geçmişti ki ofisi boşaltmamı istedi. Binayı komple başkasına kiralamak istediğini söyledi" dedi. Mülk sahibinin baskılarının zaman içinde arttığını söyleyen Özkan, "Binadaki asansörü kapattı. Yaşlı ve engelli müşteri kabul edememeye başladım. Ardından da güvenlik tutup binayı 17.30'da kapatmak istedi. Ben itiraz edince de, görevliye 'çıkmıyorsa kapıyı üstüne kilitle çık' diye talimat verdi. 'Bu kadarını da yapmaz' dedim. Ancak çıkmaya çalıştığımda kapının kilitli olduğunu ve anahtarın da değiştirildiğini anladım. Bir saat boyunca koca binada kapalı kaldım" diye konuştu.

"KABUSU YAŞADIM"

Bir saat boyunca kabusu yaşadığını dile getiren Hülya Özkan, "Ben içerideyken deprem olabilir, yangın çıkabilirdi. O kadar panik oldum ki, ofisin köşesine sığınıp kıpırdayamadım. Sonra polisi arayıp beni kurtarmalarını istedim" dedi. Avukat Mehmet Harun Elçi de, "Kiracıya yönelik her türlü baskı suçtur. Yasal işlem başlattık" diye konuştu.

