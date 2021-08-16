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Haberler İzmir Cam şişeler yangına davetiye çıkarıyor

Cam şişeler yangına davetiye çıkarıyor

Cam şişeler yangına davetiye çıkarıyor

16.8.2021

TİRE'DE, ormanlık alanlara bilinçsizce atılan cam şişeler tehlike saçıyor. Güneşte, mercek görevi gören şişeler orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Periyodik aralıklarla belediye temizlik işçileri tarafından toplanan şişelerle başa çıkamadıklarını belirten yetkililer, "40-43 dereceyi bulan sıcaklarda cam şişeler kuru otları tutuşturabiliyor. Antalya ve Muğla yangınları hepimizin yüreklerini sızlattı. Telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım" dedi. ■

NADİR UYSAL
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