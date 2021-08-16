Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcu Nazar Gülhan, memleketi Samsun'da gözyaşları arasında toprağa verildi. TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Selman Çiftkanatlı'nın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Nazar Gülhan, meydana gelen kazada Çiftkanatlı ile birlikte ağır yaralanmış, ancak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.
Genç futbolcu toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.