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Haberler İzmir Genç futbolcu toprağa verildi

Genç futbolcu toprağa verildi

Genç futbolcu toprağa verildi

16.8.2021

Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcu Nazar Gülhan, memleketi Samsun'da gözyaşları arasında toprağa verildi. TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Selman Çiftkanatlı'nın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Nazar Gülhan, meydana gelen kazada Çiftkanatlı ile birlikte ağır yaralanmış, ancak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.
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