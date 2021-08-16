Grand Plaza’da kara delik bulundu! Hasan'ın Çiftliğinin neden yıllardır zarar ettiği

Yeni Asır'ın 2011 yılından bu yana Genel Müdür Hasan İkad tarafından yönetilen İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza A.Ş'nin 10 yılda kentin 106 milyon lirasını yuttuğunu ortaya koyan manşetinin ardından şirketin nasıl bu kadar büyük zararlar ettiğini gösteren önemli bir gelişme yaşandı. Aynı zamanda Grand Plaza'nın yönetim kurulu üyesi de olan Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kız kardeşi için bu şirket bünyesindeki Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda limitsiz içki servisiyle yapılan 300 kişilik düğün kokteyl için KDV dahil sadece 18 bin lira ödendiği anlaşıldı.





BU YÜZDEN ZARAR EDİYOR

Kordon'da bu parayla iki kadeh içki bile içilemezken serbest piyasa koşullarıyla hiçbir şekilde uyuşmayan ve bu nedenle akıllara yatmayan söz konusu fatura, "İşte Grand Plaza, İzmirlilerin parasını böyle yutuyor. O yüzden bu kadar zarar ediyor" yorumlarını beraberinde getirdi.





Yeni Asır, Hasan İkad yönetimindeki Grand Plaza'daki zarar tablosunu "Hasan'ın çiftliği" manşetiyle kamuoyuna duyurmuştu.



10 YILDA 106 MİLYON SERMAYE

Yeni Asır, geçtiğimiz aylarda yaptığı araştırmada Genel Müdür Hasan İkad yönetimindeki Grand Plaza'ya 2011 yılından bu yana sermaye artışı yoluyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 134 milyon liradan fazla para aktarıldığını ortaya çıkardı. Bu arada sürekli zarar eden şirketin 2011'den bu yana 106 milyon liralık zararının sermayeden düşüldüğü de anlaşıldı. Belediyenin en gözde mülklerinde restoran ve kafe işletmesine rağmen bir türlü zarardan kurtulamamasının sebebinin 'kötü yönetim' olduğu değerlendirmeleri ön plana çıktı. Yeni Asır bu acı tabloyu "Hasan'ın çiftliği" manşetiyle ortaya koyarken şirketin nasıl bu kadar büyük zararlar ettiğini gösteren bir gelişme yaşandı.



Başkan Soyer, İzmir siyasetinden birçok ismin katıldığı Gökçe'nin kız kardeşinin düğün törenine Gaziantep programı nedeniyle katılamamıştı.



FATURA ORTAYA ÇIKTI

Temiz İzmir Derneği'nin aynı zamanda Grand Plaza'nın yönetim kurulu üyesi de olan Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kız kardeşi Beyza Gökçe için bu şirkete bağlı Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki nikah ve düğün töreni için ödenen ücreti öğrenebilmek için CİMER'e yaptığı başvurular sonucunda şok bir fatura ortaya çıktı. Belediye tarafından açıklanan söz konusu faturaya göre, bu düğün töreni için düzenlenen 300 kişilik limitsiz içkili kokteyle sadece 18 bin lira fatura kesildi. Gökçe'nin annesi Şeyma Gökçe adına kesilen faturada 300 kişilik limitsiz içkili düğünün nasıl kişi başı 60 liraya verildiği soru işaretleri oluşturdu. Diğer yandan Yeni Asır'ın yaptığı araştırmada aynı mekan için düğün töreni düzenleyen organizasyon firmalarının düğün kokteyller için kişi başı hafta içi 100, haftasonları için 150 lira 'başlangıç' fiyatı istediği ortaya çıktı. Serbest piyasa koşullarıyla hiçbir şekilde uyumlu olmayan ve bu nedenle kafalarda soru işareti oluşturan söz konusu kişi başı 60 liralık fatura, "İşte Grand Plaza böyle zarar ediyor ve böyle İzmirlinin parasını yutuyor" dedirtti.



ŞENOL KANTÜRK

Grand plaza kara deliği büyüyor

Grand skandal