İzmir'in 14 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 459 kök hint keneviri, 2 bin 708 gram esrar, 23 sentetik hap, 3 gram bonzai, 2 av tüfeği ile 20 fişek ele geçirildi.
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