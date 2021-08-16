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İzmir'in 14 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

Son dakika... İzmir'de 14 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İzmir'in 14 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli yakalandı
AA

16.08.2021, 12:47 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021, 12:48

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 459 kök hint keneviri, 2 bin 708 gram esrar, 23 sentetik hap, 3 gram bonzai, 2 av tüfeği ile 20 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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