Kumar sitesinin duvarları yıkılacak

İzmir'in Urla ilçesinde, içerisinde büyük kumar partileri düzenlendiği iddiası ile daha önce şikayet edilen ve kumar baskınları sonrası büyük para cezaları kesilen 56 konutluk lüks sitenin, üzerinde dikenli teller bulunan 5 metrelik beton duvarları için de yıkım kararı çıktı. Kumar tutkunlarının "İzmir'in Las Vegas'ı" olarak adlandırdığı sitedeki önlemler yüksek güvenlikli cezaevlerini aratmıyor.





MECLİS KARARI VAR

İçerideki kaçak yapılar ve beton duvarın yıkılması için mahkemenin yürütmenin durdurulması kararını kaldırdığına işaret eden avukat Oğuzhan Bizkevelci, "İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği bu karar, kamu vicdanını rahatlattı. Kararın en yakın zamanda uygulanmasını bekliyoruz" dedi. Urla'nın Bademler Mahallesi'nde 70 dönümlük arazide kurulu olan ve kentin tanınmış sanayicilerinin de içerisinde yazlıklarının bulunduğu 56 konutluk lüks site ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Site sakini H.Ş.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci'nin açtığı davalar sonrası, içerisinde kumar oynatıldığı iddia edilen binanın da yer aldığı kaçak yapıların yıkılması için harekete geçildi. Urla Belediye Meclisi de, Mayıs ayında site yönetimine tel çit, bekçi kulübesi, havuz, demir kapı, tenis ve futbol sahası gibi ruhsata aykırı yapıların kaldırılmasını, aksi takdirde yıkılacağını bildirdi.





YÖNETİM YİNE İTİRAZ ETTİ

Ancak site yönetimi mahkemeye başvurup, yıkım kararının durdurulmasını talep etti. Mahkeme de yürütmenin durdurulması yönünde karar aldı. Lüks site ile ilgili 'kumar için yer temin edildiği' ve 'ruhsatsız içki satışı yapıldığı' iddiası ile açılan davalar devam ederken, yıkım kararının durdurulması ile ilgili Avukat Bizkelveci de harekete geçerek, mahkemeye itirazda bulundu. İzmir 4. İdare Mahkemesi de, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verdi. Lüks sitedeki kaçak ve ruhsatsız yapıların yanı sıra sitenin etrafındaki beton duvarların yıkılmasının da önü açılmış oldu. Öte yandan site yönetiminin bu karara da itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine götürdüğü öğrenildi. Ancak karar kesinleştikten sonra bu yıl içerisinde yıkımın gerçekleşeceği bildirildi.



Avukat Oğuzhan Bizkevelci



SANKİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİ!

Sitenin etrafında 5 metre yüksekliğinde, üzerinde dikenli teller bulunan beton duvarlar bulunuyor. Bu duvarların hemen önünde ayrıca bir tel çit daha var. Tel çit ile beton duvar arasında ise aralıklı olarak köpek kulübelerinin yanı sıra hareket sensörlü cihazlar ve güvenlik kameraları yer alıyor. Bazı kısımları da çeşitli ağaç ve bitkilerle sitenin, neden yüksek güvenlikli bir cezaevi gibi korunduğu ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

METİN BURMALI / ÖZEL HABER