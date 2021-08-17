Atık şişeler yüzünden her an yangın çıkabilir

İzmir Tire'de, ormanlık alanlara bilinçsizce atılan cam şişeler tehlike saçıyor. Güneşte, mercek görevi gören şişeler orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Periyodik aralıklarla belediyenin temizlik işçileri tarafından toplanan şişelerle başa çıkamadıklarını belirten yetkililer, "40-43 dereceyi bulan sıcaklarda cam şişeler kuru otları tutuşturabiliyor. Tutuşan otlar kısa sürede ağaçlara sıçrayıp tüm doğayı yok ediyor. Antalya ve Muğla yangınları hepimizin yüreklerini sızlattı. Telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım. Cam şişeler başta olmak üzere çöplerimizi doğada bırakmayalım. Küçük bir dikkatsizlik geleceğimizi yok etmesin. Yaz ve son bahar ayları boyunca ormanlık alanların sürekli kontrol edeceğiz. Tehlike arz edecek cam şişelerin doğada kalmasına izin vermeyeceğiz" dediler. Yetkililer ve vatandaşlar ayrıca, gelişigüzel atılan şişe ve çöplerin çevre kirliliğine de yol açtığını söylediler.