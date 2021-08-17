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Haberler İzmir Bagajdan eşya alırken hayatından oluyordu

Bagajdan eşya alırken hayatından oluyordu

Bagajdan eşya alırken hayatından oluyordu

17.8.2021

İZMİR Aliağa'da kırmızı ışıkta durup bagajdan eşya almak isteyen sürücüye, aynı istikamete giden bir araç çarptı. İki araç arasında sıkışan sürücü ağır yaralandı. Yeni mahalle Tüpraş Kavşağı'ndaki kazada Bergama'dan İzmir'e giden 35 KG 5117 plakalı araç sürücüsü E.Ş, Tüpraş Kavşağı'nda kırmızı ışığın yanmasıyla bagajdan bir şeyler almak için aşağıya indi. Bu sırada aynı yöne giden Ü.M yönetimindeki 35 ALU 012 plakalı otomobil, önce E.Ş'ye, sonra da onun aracına çarptı. Sıkışan E.Ş. ile çarpan sürücü Ü.M. yaralandı.
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