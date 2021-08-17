Evlerine giren hırsızı boğuşurken öldürdü

İzmir Buca'da iki çocuk babası bir adam, evlerine giren hırsızla bahçede karşılaştı. İkili arasında çıkan boğuşmada ev sahibi Hasan Reki, hırsızı silahla vurdu.

Hastaneye kaldırılan ve eve hırsızlık için girdiği iddia edilen Ramazan Eyin kurtarılamadı.

SİLAH SESİNE KOŞTULAR

Önceki akşam, Gediz mahallesi, 254 sokakta meydana gelen olayda, bahçeleri bitişik olan yan yana iki evde yaşayan Hidayet ve Serpil Reki ile oğlu Hasan ve gelini Özge Reki'nin bahçede vakit geçirdikleri sırada evlerine hırsız girdi. İki çocuk babası Hasan Reki, bahçede burun buruna geldiği Ramazan Eyin'le boğuştuğu sırada bir el silah sesi duyuldu.

Silah sesine yönelen Serpil Reki, eşi Hidayet Reki ve gelinleri Özge Reki, yan evin bahçesinde Hasan Reki ile kimliği belirsiz bir kişinin boğuştuğunu gördüler. Silah sesinin ardından bacağından vurulan Ramazan Eyin, kanlar içinde yere yığıldı. Ardından hemen yakınlarındaki hastaneye götürülen Ramazan Eyin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ÜÇ KİŞİ SERBEST KALDI

Olayın ardından nöbetçi savcının talimatıyla Ramazan Eyin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, zanlı Hasan Reki, eşi Özge Reki, babası Hidayet Reki ve annesi Serpil Reki, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin ardından tetiği çektiği iddia edilen ev sahibi Hasan Reki çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu, diğer üç zanlı ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FATİH ŞENDİL