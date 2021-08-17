Fabrika çalısanlarına 6 bin doz ası yapıldı

İZMİR'DE Torbalı Ticaret Odası, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte fabrika çalışanlarının aşılanması için kolları sıvadı. Pancar ve Torbalı OSB ile oda binasında fabrika çalışanlarına 6 bin doz aşı yapıldı. Pandemi sürecinde üyelerine her konuda destek veren TTO, tedarik zincirinin durmaması adına oda üyeleri ve fabrika çalışanlarına, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ilk aşı uygulamasını Haziran sonunda başlatmıştı. Organize Sanayi Bölgesi müdürlükleri ve oda binasına binlerce fabrika çalışanı hastaneye gitmeden ilk aşılarını olmuşlardı. İkinci doz aşıların uygulamasına destek veren TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, İlçe Sağlık Müdürü Göksel Aslan ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.