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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangın, 3 helikopter ve 8 arazözle müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Son dakika bilgisine göre, yangın söndürüldü.

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA

17.08.2021, 19:52

Hisarlık Mahallesi Döşemeci Deresi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin 3 helikopter ve 8 arazözle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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