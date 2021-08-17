Hisarlık Mahallesi Döşemeci Deresi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin 3 helikopter ve 8 arazözle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.