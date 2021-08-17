İzmir'de zehir tacirleri tek tek ele geçirildi

İZMİR'İN Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde bir hafta içerisinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı. 6-13 Ağustos tarihleri arasında, Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve drone destekli gerçekleştirilen 14 ilçedeki operasyonlarda, 2 bin 459 kök kenevir, 2 bin 708 gram kubar esrar, 23 adet sentetik hap, 3 gram bonzai, 2 adet av tüfeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili 20 şahıs gözaltına alındı.

■ METİN BURMALI