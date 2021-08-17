Konak’ta iklim elçileri seçiliyor

KONAK Belediyesi, Sosyal İklim Derneği'yle bir ilke imza atacak. Eylül ayında başlayacak proje ile Konak'ın genç iklim elçileri seçilecek ve belirlenecek 30 gençle birlikte İklim Meclisi de kurulacak. İklim elçileri, Konak'ın iklim değişikliklerinden nasıl etkilendiğini, gelecekte nasıl sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğini inceleyecek ve çözüm önerileri geliştirecek. Türkiye'de ilke imza atacak projeye dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak'ın geleceğini gençlerle birlikte korumaktan büyük bir onur duyarım" dedi.